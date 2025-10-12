Десятидневный потоп: циклон «Барбара» принесет рекордные дожди в Москву и Подмосковье

Балканский циклон «Барбара», приближающийся к территории России, принесет продолжительный период дождливой погоды в центральных и южных регионах страны. Об этом сообщили специалисты агентства «Метеовести».

По данным метеорологов, с пятницы, 10 октября, в Москве и Подмосковье, а также в соседних областях начнутся атмосферные осадки, которые продлятся около десяти дней.

Наиболее интенсивные дожди пройдут в предстоящие выходные — 11 и 12 октября. За этот двухдневный период в столичном регионе может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы для октября.

Циклон также окажет значительное влияние на погодные условия в Краснодарском крае и других южных регионах, где ожидаются сильные ливни и порывистый ветер.

Специалисты рекомендуют жителям затронутых регионов быть готовыми к сложным погодным условиям и возможным ограничениям в транспортном сообщении.

Ранее в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что 13 октября в Московской области может выпасть снег.