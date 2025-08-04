Десятки байкеров собрались в центре Екатеринбурга после аварии

Байкеры Екатеринбурга вышли на массовую акцию после ДТП с мотоциклисткой. Пострадавшая в тяжелом состоянии, а водитель отрицает свою вину — но его слова возмутили мотосообщество. Об этом сообщает MK.RU.

4 августа в центре Екатеринбурга десятки байкеров собрались на протест после аварии, в которой пострадала мотоциклистка Надежда Гугумберидзе. ДТП произошло 1 августа на въезде в город — водитель Isuzu сбил девушку, после чего она оказалась в больнице с тяжелыми травмами, включая почти оторванную ногу.

Близкие пострадавшей утверждают, что перед аварией ее преследовал «желтый автомобиль», а байкеры подозревают умысел со стороны водителя. Однако водитель автомобиля настаивает, что мотоциклистка сама подрезала его, а в разговоре с журналистами заявил, что «у байкеров психологические травмы и их беспределу надо противодействовать». Мотосообщество организовало сбор средств на лечение девушки и требует тщательного расследования.

Ранее в Москве мотоциклист врезался в автомобиль и сделал сальто.