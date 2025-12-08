Десятки беженцев из Донбасса и Харьковской области выселяют из ПВР под Липецком
Лента.ру: беженцам из зоны СВО дали месяц на возвращение туда, «откуда прибыли»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Десятки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области столкнулись с требованием покинуть пункт временного размещения (ПВР) в Липецкой области, сообщила «Лента.ру».
Администрация дала срок людям, проживающим на базе санатория «Клен», один месяц, чтобы они вернулись туда, «откуда прибыли».
По словам беженцев, им предложили вернуться в неотапливаемые квартиры и дома, поврежденные в ходе боевых действий.
Одна из проживающих, уроженка ЛНР, рассказала, что администрация поставила людей перед фактом необходимости выехать в течение 13 дней. Люди объясняют, что у них отсутствуют элементарные условия для проживания, особенно в зимний период.
В наиболее затруднительном положении оказались пожилые люди, матери, воспитывающие детей в одиночку, и семьи с детьми-инвалидами.
Под угрозой выселения оказались и те, кто прибыл из Харьковской области, даже несмотря на отсутствие у них полного пакета документов. Всего в ПВР проживает около 200 человек, и всех их хотят выселить до конца января 2026 года.
При этом людям не предложили альтернативных вариантов для переселения в другие регионы РФ. Некоторые вынуждены самостоятельно искать жилье в Липецкой области за деньги.
