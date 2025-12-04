В пострадавшей от обстрелов Авдеевке дом обрели 150 семей

Жители Авдеевки, два года ютившиеся в холодных подвалах после ожесточенных боев, начали возвращаться в нормальную жизнь благодаря масштабной программе восстановления, которую реализует ЯНАО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямальские строители завершили сложнейший этап, сдав под ключ четыре многоэтажных жилых дома и административное здание, что позволило более чем 150 семьям обрести новое жилье, полностью меблированное и оборудованное техникой.

Строители, работавшие в условиях постоянной опасности, продемонстрировали феноменальную скорость и качество. Первый дом был отремонтирован и заселен всего через четыре месяца после начала работ: специалисты заменили разрушенные перекрытия и кровлю, установили новые окна и смонтировали системы отопления. К январю ключи получили жители второй многоэтажки, а вскоре были готовы еще два дома. Для многих подъезды и квартиры пришлось буквально разбирать и собирать заново из-за масштабов разрушений.

Для людей, переживших ужас обстрелов и жизнь в промозглых укрытиях без отопления и воды, само наличие теплой квартиры с горячей водой воспринимается как чудо.

«Мы очень рады, что у нас теперь есть жилье, есть квартира. Светло, хорошо, тепло — главное, крыша над головой. После условий, где ничего нет, это вообще красота», — говорит жительница одного из восстановленных домов Ольга Матвиенко.

Но ямальский подход к помощи оказался комплексным. Помимо жилья, был восстановлен и административный корпус, превращенный в многофункциональный центр. Теперь в одном здании жители Авдеевки могут получить услуги ЗАГСа, посетить отделение банка, пенсионный фонд и врача, что критически важно для возрождения нормальной городской инфраструктуры и социального сервиса. Человек приходит в одно здание и посещает все инстанции, которые ему нужны.

Ранее сообщалось, что победителей конкурса «Волонтер года — 2025» наградили в подмосковной Балашихе.