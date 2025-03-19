Десятки человек тушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кузбассе

В Кузбассе 19 марта пожарные расчеты выехали на нефтеперерабатывающий завод в Судженке. К тушению привлекались свыше 50 человек, пишет VSE42.Ru.

Пожар начался на предприятии в поселке Судженка. На место по сигналу оперативно выехали огнеборцы: к тушению привлекли 58 сотрудников местного МЧС и 16 единиц спецтехники.Предварительно установили, что на нефтеперерабатывающем заводе загорелся бензин в дренажном колодце. Существенных повреждений не было. Также никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Кемерово загорелись квартиры многоэтажного дома. Горожане записали происходящее на видео.