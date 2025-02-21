Десятки гробов без мертвецов нашли на мусорном полигоне под Новосибирском

На свалке в Новосибирской области были обнаружены десятки деревянных гробов с данными об умерших. Эти предметы, вероятно, являются частью твердых коммунальных отходов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство».

Недавнее событие вызвало широкий общественный резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях. Водитель мусоровоза снял видео, на котором видно пустые гробы. На одном из них был прикреплен листок с информацией об усопшем. В правоохранительных органах предположили, что после похорон «недобросовестные бизнесмены» выбросили гробы на свалку.

«Это не самые распространенные предметы, которые новосибирцы складывают в специальные отсеки для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках, но иногда они встречаются экипажам мусоровозов, и они доставляют их на полигоны. Деревянные гробы являются ТКО и могут быть доставлены на полигон», — пояснили в пресс-службе регоператора.

Сообщается, что прокуратура Новосибирской области и военная прокуратура Новосибирского гарнизона начали проверку по этим сообщениям. После того как будут установлены все детали, при наличии оснований будут приняты необходимые меры воздействия.

Ранее сообщалось, что во дворе на юге Москвы каждую ночь появляется новый гроб.