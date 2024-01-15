Десятки компаний в ДНР подписали соглашение о стабилизации цен

В ДНР сразу 59 компаний подписали соглашение о стабилизации цен. Об этом в своем официальном канале сообщает зампред правительства Владислав Васильев в понедельник, 15 января.

По словам Васильева, меморандум был подписан в понедельник, и цены будут стабилизироваться на отдельные виды товаров среди 59 участников рынка. При этом, в общей сложности меморандум подписали 61 компании.

Предварительно, в соглашении принимают участие те компании, которые занимаются розничной продажей продуктов питания. Ранее, еще в ноябре прошлого года, было принято решение о заключении с хозсубъектами соглашений о стабилизации цен не только на еду, но и продовольственные и непродовольственные товары. Для граждан здесь только плюсы – цены стабилизируются, а доступность продукции повышается.