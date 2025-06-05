Суд приговорил четырех военных ВСУ за вторжение в Курскую область

Четверых украинских военных, которые причастны к вторжению в Курскую область в прошлом году, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на сообщение Главной военной прокуратуры.

В сообщении говорится о том, что второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех военных ВСУ. Стрелки отдельной танковой бригады ВСУ Игорь Дребеда, Владимир Голодняк, а также пулеметчики Владимир Самородченко и Евгений Копайгоры признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ и приговорены к 15 годам лишения свободы.

В ходе судебного следствия было установлено, что указанные военные ВСУ незаконно пересекли госграницу и вторглись в Курскую область, где блокировали населенный пункт в течение двух недель и передавали информацию о движениях российских войск.

Напомним, ранее стало известно, что беженца с травмами обнаружили на границе Латвии и Белоруссии.