Десятки кузбассовцев пошли на нарушение ради шашлыков

Почти 50 человек в Кузбассе проигнорировали особый противопожарный режим в регионе. Всех попавшихся привлекли к ответственности. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на региональное МЧС.

Противопожарный режим существует для снижения рисков лесных и иных возгораний. Однако 47 кузбассовцев проигнорировали предупреждения, и попались на нарушении «антишашлычного» запрета, в связи с чем их административно наказали.

По данным ведомства, было выписано 30 предостережений. Более десяти материалов передали в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Нарушение противопожарного режима в Кузбассе грозит штрафами: от 10 000 до 20 000 рублей с физических лиц и от 30 до 60 тысяч с должностных лиц. Юрлица поплатятся за нарушение суммой от 400 000 до 800 000 рублей. Наказания назначают за разведение огня, готовку мяса, складирование горючих материалов в неположенном месте и другие нарушения.

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