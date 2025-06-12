В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам

С 12 по 15 июня в Москве пройдет профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная Госавтоинспекция.

По словам сотрудников полиции, работники ГАИ проведут разъяснительные беседы о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах, а также использовании защитной экипировки.

Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ.

Рейд проводится с целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.

Ранее «Сибдепо» назвал девять основных правил безопасного управления СИМ.