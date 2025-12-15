Десятки мужчин в черном вышли патрулировать улицы Пензы
Активисты «Русской общины» провели рейд по мигрантам в микрорайоне Пензы
Общественное движение «Русская община» продолжает расширять масштабы своих уличных рейдов. Как сообщает связанный с движением телеграм-канал, десятки мужчин в одежде черного цвета с характерными нашивками вышли на патрулирование в одном из микрорайонов в Пензе.
На опубликованных кадрах видно организованную группу горожан, обходящую улицы. На одежде некоторых участников четко различима символика «Русской общины». Видеоряд сопровождается рэп-композицией с патриотической лирикой.
Согласно информации канала, в ходе мероприятия активисты провели ряд профилактических бесед с представителями мигрантских диаспор.
Ранее сообщалось, что члены «Русской общины» провели ночной рейд по мигрантам в Щербинке.