Десятки мужчин в черном вышли патрулировать улицы Пензы

Общественное движение «Русская община» продолжает расширять масштабы своих уличных рейдов. Как сообщает связанный с движением телеграм-канал, десятки мужчин в одежде черного цвета с характерными нашивками вышли на патрулирование в одном из микрорайонов в Пензе.