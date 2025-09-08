Россияне застряли в аэропорту Казахстана из-за технического сбоя на рейсе

Из-за возникших технических проблем российские туристы, направлявшиеся на отдых в Турцию, застряли в Казахстане, сообщил портал E1.

Согласно информации источника, непредвиденное обстоятельство случилось с рейсом ZF-839, следовавшим из Екатеринбурга в Анталью. Воздушное судно, перевозившее 339 граждан России, совершило незапланированную посадку в аэропорту города Атырау, Казахстан. Причиной вынужденной смены курса стали обнаруженные технические неисправности.

В настоящее время множество пассажиров ожидают дальнейших действий в здании аэровокзала. Одна из российских туристок рассказала, что мест для сидения остро не хватает. Она отметила, что в общем зале установили дополнительные кресла, но их количество все равно недостаточно, поэтому люди вынуждены располагаться на полу.

Для продолжения полета из Москвы был отправлен резервный самолет. Его отправление из столицы было запланировано на 9:00.

Ранее сообщалось, что пассажиров аэропорта в Кузбассе встречал сотрудник в маске Шуфутинского.