Стюардесса пронесла водку на борт и напилась в полете: уровень алкоголя превысил норму в 10 раз

Маргит Лейк пронесла на борт несколько бутылок водки и напилась во время рейса из Сан-Франциско в Лондон 17 октября, однако обвинения ей были предъявлены значительно позже.

Медицинское освидетельствование показало шокирующие результаты — у бортпроводницы было зафиксировано 216 мг алкоголя на 100 мл крови. Этот показатель более чем в десять раз превышает допустимую норму для членов экипажа воздушного судна.

В суде адвокат Лейк пытался оправдать ее поведение, заявив, что женщина употребляла алкоголь для успокоения нервов из-за пережитой изоляции и личного горя.

Суд не назначил стюардессе тюремного срока, ограничившись денежным штрафом. Лейк оштрафовали на 1,4 тыс. фунтов стерлингов, а также обязали выплатить 584 фунта компенсации и 85 фунтов судебных издержек.

