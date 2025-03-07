Десятки полицейских были похищены преступниками в Колумбии
Blu Radio: в Колумбии преступники похитили 29 полицейских во время беспорядков
Фото: [unsplash.com]
В муниципалитете Архелиа и Эль-Тамбо похитили почти 30 правоохранителей и военных: преступники воспользовались массовыми беспорядками. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Blu Radio.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес в интервью заявил, что во время массовых беспорядков повстанцы воспользовались суетой и похитили 29 стражей порядка в секторе Ла-Асиенда. Преступники также сжигали служебные машины.
По словам Санчеса, это могут быть диссиденты ФАРК фронта «Карлос Патиньо». Мужчины действовали характерно: с особой жестокостью. При этом повстанцы замаскировались под гражданских.
Прокуратура устанавливает личности преступников. После поимки им предъявят обвинения в покушении на убийство, похищении человека и других преступлениях. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Китае пожилая женщина похитила и продала 17 детей.