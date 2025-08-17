Десятки русских ИИ-девушек начали появляться в запрещенном в России Facebook

Социальная сеть Facebook*, принадлежащая компании Meta*, неожиданно стала платформой для вирусного распространения русскоязычных ИИ-девушек. На это обратил внимание «Цифровой журнал».

Отмечается, что пользователи массово создают виртуальных девушек на базе нейросети Llama, и некоторые из них уже собрали миллионы сообщений.

Один из самых популярных ботов — Russian Girl, в своем профиле написала простое «привет, индийцы», и этого хватило, чтобы привлечь более 8 млн сообщений. При этом Facebook сам рекламирует этих AI-ассистентов, предлагая пользователям «создать своего».

Ранее сообщалось, что ролик с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сгенерированным нейросетью, начал набирать популярность после прошедшего на Аляске саммита с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

*компания Meta признана экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ.