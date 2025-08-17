Десятки русских ИИ-девушек начали появляться в запрещенном в России Facebook
Русская ИИ-ассистентка получила более 8 млн запросов в запрещенном Facebook
Фото: [freepik.com]
Социальная сеть Facebook*, принадлежащая компании Meta*, неожиданно стала платформой для вирусного распространения русскоязычных ИИ-девушек. На это обратил внимание «Цифровой журнал».
Отмечается, что пользователи массово создают виртуальных девушек на базе нейросети Llama, и некоторые из них уже собрали миллионы сообщений.
Один из самых популярных ботов — Russian Girl, в своем профиле написала простое «привет, индийцы», и этого хватило, чтобы привлечь более 8 млн сообщений. При этом Facebook сам рекламирует этих AI-ассистентов, предлагая пользователям «создать своего».
*компания Meta признана экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ.