Гуляющие по Матвеевскому лесу на юго-западе Москвы местные жители наткнулись на днях на последствия проведенного «обряда» неизвестным чернокнижником. Об этом со ссылкой на очевидцев передает Телеграм-канал "Моя Москва".

Сообщается, что перед глазами местных жителей предстала картина, которая заставила их буквально онеметь: повсюду на снегу валялись забитые окровавленные животные. А поблизости от места кровавой расправы кто-то заботливо разложил различные свежие фрукты, вино и даже дорогой виски.

Фото: [ соцсети ]

Как признались жители Очаково-Матвеевского, они столкнулись с подобным ужасом впервые. Некоторые предположили, что, возможно, некий оккультист или несколько шарлатанов таким кровавым образом отпраздновали языческий праздник «Йоль», расправившись и поиздевавшись над животными.

Фото: [ соцсети ]

Местные жители передали всю собранную информацию полиции. По факту произошедшего может быть назначена проверка.

Ранее стало известно, что в Междуреченске в районе частных домов произошло убийство домашней собаки. Как сообщили местные жители, живодер застрелил неосторожное животное из ружья.

А перед этим в Мытищах Московской области задержали местного жителя, избившего собаку.