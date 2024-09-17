Десятки трупов месяцами лежат в моргах под Волгоградом

В Волгоградской области скандал из-за незахороненных тел. Они, как пишет V1.RU со ссылкой на источник, месяцами лежат в моргах. Службы не торопятся предавать их земле.

Специализированная организация по правилам обязана вовремя забирать умерших (не позже 14 дней), однако по какой-то причине этого не сделала. При этом такое учреждение, ответственное за вывоз, открыли в августе. Проблема с покойниками от этого не решилась.

По некоторым данным, два морга могут переполниться в Волжском, если тела и дальше не будут вывозить.

«Сейчас десятки трупов лежат в моргах, а забирать их никто не торопится. Их, конечно, всячески обрабатывают, чтобы не допустить инфекций и прочего. Но моргам некуда девать эти тела. Они и не должны их так долго хранить и куда-то еще передавать, кроме как сотрудникам специализированной организации, ответственной за захоронение тел невостребованных покойных.», — заключил источник портала.

Если службы не забирают тела в течение 14 дней, то направляется заявка в МБУ. Далее покойников все же вывозят и хоронят согласно закону.

Примечательно, что на историю о моргах не отреагировали официальные лица и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в морге Ленобласти обнаружили около 70 замороженных трупов.