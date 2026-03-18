Детдомовец из Кузбасса спас свой отряд и погиб в зоне СВО

Воспитанник детского дома из города Белово Кемеровской области, 24-летний Михаил Купов, ценой своей жизни спас целый отряд в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О его подвиге сообщил портал ngs42.ru.

Возглавляя разведывательную группу, Купов вышел на задание в лесополосе, где разведчики наткнулись на опорный пункт ВСУ. Кузбассовец мгновенно принял решение вступить в бой. Он не только одержал победу в схватке, но и взял в плен пятерых противников.

Когда группа выдвигалась обратно, по ним открыли массированный огонь. В какой-то момент Купов увидел, что пуля летит в товарища. Тогда он заслонил его собой и вывел отряд в безопасное место, но сам получил смертельное ранение. Спасти героя не удалось.

Указом президента РФ Михаилу Купову присвоено звание Героя России посмертно. В память о нем одна из школ города Белово теперь носит его имя.

