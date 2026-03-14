Подвиг живет в школе: в Химках открыли «Парту Героя» в память о бойце СВО

В Химках состоялось трогательное событие, соединившее школьную повседневность с высокой трагедией. В школе №8 имени В.И. Матвеева торжественно открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику учебного заведения, участнику специальной военной операции Алексею Ковылину. Дата выбрана не случайно — ровно два года назад, 13 марта 2024 года, офицер героически погиб при исполнении воинского долга.

Алексей Леонидович Ковылин был коренным химчанином. Здесь он родился, вырос и окончил школу №8, которую сегодня помнят его учителя. Педагоги характеризуют его как доброго, воспитанного и целеустремленного ученика, всегда готового подставить плечо. Эти качества, привитые в школьные годы, в полной мере проявились позже, когда мужчина выбрал стезю защитника Отечества.

Ковылин был ветераном боевых действий в Чеченской Республике, а с началом специальной военной операции вновь встал в строй. 13 марта 2024 года при выполнении боевой задачи офицер погиб. Указом Президента России за проявленные мужество и самоотверженность Алексей Леонидович посмертно награжден орденом Мужества.

Сегодня память о нем бережно хранится в родной школе. В этих стенах продолжает учиться его племянник, для которого история дяди стала не просто семейным преданием, а настоящим примером верности долгу и любви к Родине. Именно благодаря таким живым связям подвиг не уходит в архив, а остается частью настоящего.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: депутат Государственной думы Ирина Роднина, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Инна Монастырская. Директор школы Ольга Игнатьева подчеркнула особую значимость момента: Алексей Ковылин не абстрактный исторический персонаж, а свой, родной человек, чья биография навсегда вписана в летопись учебного заведения.

Ирина Роднина, выступая перед собравшимися, объяснила значение проекта «Парта Героя», инициированного партией «Единая Россия». По ее словам, это не просто мебель с табличкой, а мощный воспитательный инструмент. Каждый раз, садясь за такую парту, школьник вспоминает о земляке, отдавшем жизнь за страну. Это формирует чувство гордости и ответственности, помогает понять ценность служения Отечеству.

Почетное право открыть парту предоставили главе городского округа Химки Инне Федотовой и сестре героя. Символично, что именно родной человек и глава муниципалитета вместе сняли покрывало, явив взору школьников имя выпускника, которым гордится вся школа.

