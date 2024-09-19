Детей мигрантов обяжут проходить диагностику на знание языка
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В России могут принять закон о языковой диагностике детей мигрантов.
Разработкой соответствующего документа сейчас занимается Министерство просвещения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
По словам его представителей, введение данной инициативы позволит организовать дополнительные уроки для учеников, которым нужна помощь в изучении русского языка.
До этого Минпросвещения РФ рекомендовало детским садам и школам ограничить число детей мигрантов, которые не знают или плохо знают русский язык. Ведомство призвало ограничить их до трех человек в одном классе.
Ранее блогер Васильев пояснил, почему квоты для детей мигрантов в школах породят проблемы.