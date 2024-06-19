Детектив Бабаджанян рассказал, как россиянки попадают в сексуальное рабство в ОАЭ

Жительницы разных городов России в надежде на роскошную жизнь попадают в ловушку при посещении ОАЭ, в частности и Дубая. В беседе с RostovGazeta частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал, как проворачивают такие схемы, и почему они до сих пор работают.

Существует стереотип о богатых арабах, шейхах из развитых и красивых стран. Чаще всего ассоциации сразу возникают с ОАЭ, где любят отдыхать россиянки. Многие из них уже повелись на красивую арабскую сказку: вместо олигархов туристки неожиданно оказывались в объятиях мошенников. Как отметил специалист Бабаджанян, по итогу девушек увозят, лишают паспортов и свободы передвижения. Так они и попадают на рынок интимных услуг против своей воли.

При этом найти пропавших трудно, а иной раз совсем невозможно. Ситуацию сильно осложняет то, что преступники находятся в другой стране.

«Каким-то чудом, спустя несколько месяцев или даже нет, девушка может донести до родственников, где примерно находится. У них нет ни связи, ни паспортов. Сбежать из такого рабства очень сложно. Это как тюрьма — закрытая эскорт-территория. Такие места могут быть оборудованы дозорными вышками с вооруженной охраной», — рассказывает спикер.

ОАЭ не единственное место, где совершаются преступления. Девушкам советуют быть осторожнее в Китае, Индии, Турции, так как там очень интересуются красивыми россиянками. В рабство может попасть любая, даже местная жительница, но за иностранок платят больше.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мужчина жестко избил сослуживца и убил его из-за дележки девушки по вызову.