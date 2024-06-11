В Хабаровском крае военный до смерти избил сослуживца из-за сорванного секса с проституткой

В Хабаровском крае военнослужащий забил до смерти товарища по службе из-за того, что он помешал ему развлекаться со жрицей любви. Недавно суд вынес душегубу приговор. Об этом пишет «Газета.ру» .

Краснореченский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военного, который избил сослуживца и нанес ему смертельные травмы. За содеянное его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Преступление было совершено в мае 2023 года. Мужчина снял квартиру в для отдыха с друзьями, компания устроила алкогольное застолье и решила разбавить компанию женщинами легкого поведения. Когда дело дошло до близости, мужчина заметил, как сослуживец стал тоже приставать к той же девушке. Это стало поводом для разборок, в ходе которых случилась драка. Проститутка тем временем забрала вещи и убежала.

Раздосадованный сорванным интимом мужчина ударил по голове и другим частям тела соперника. Множественные удары привели к тому, что пострадавший потерял сознание.

Другой участник вечера покинул место до начала драки, но позже вернулся за курткой. В ходе обхода квартиры он увидел друга с окровавленными руками и трупом.

Бывшая жена подсудимого отмечала, что у ее экс-супруга были проблемы с контролем агрессии. Она описала его как вспыльчивого и импульсивного человека. Возможно, всему виной алкоголь и наркотики. Супруга развелась с ним, в том числе и из-за избиений. Однако именно ей он написал в роковой день, что мог убить человека.

Суд ознакомился с материалами дела. Боец признал свою вину. Он догадывался, что мог убить сослуживца, но надеялся, что до такого якобы не дойдет.

Ранее сообщалось, что в Реутове задержали мужчину, совершившего смертельный выстрел через глазок.