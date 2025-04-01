Детектив раскрыл, что в Дубае делают на вечеринках с русскими девушками

Детектив Оганес Бабаджанян в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что происходит на вечеринках шейхов в Дубае и есть ли шанс выбраться из сексуального рабства самостоятельно.

Желание финансово улучшить свою жизнь играет с туристками злую шутку. По словам детектива, многие оказываются в ловушке: попадают на вечеринки с алкоголем и веществами, а затем становятся рабынями для удовлетворения извращенных фантазий заказчиков. При этом отбирают документы, лишают связи с семьей, не дают никакой свободы действий.

Как отметил Бабаджанян, девушки часто ведутся на фальшивые страницы в социальных сетях и поддельные фотографии, считая, что получат обещанные миллионы. Однако в реальности истории оборачиваются кошмаром. По словам детектива, на вечеринках и в местах «обслуживания» стены часто обшивают материалами, которые позволяют заглушать звуки.

«Они используют дорогие автомобили, такие как Ferrari или Lamborghini, которые на самом деле являются прокатными, это помогает создать иллюзию роскошной жизни. А затем девушка отправляется в отель, где ждет встречи с мужчиной, с тем самым „принцем“, понимаете. Именно в это время и происходит „обработка“ жертвы: она уже на крючке, подбивают романтические ожидания», — рассказал эксперт.

Туристок могут использовать для эскорт-услуг или вовлечь в мошеннические схемы с криптовалютой.

При этом Бабаджанян отметил, что девушки могут выйти самостоятельно, но это мизерный шанс. Для этого требуются неподъемные суммы: не меньше 3,5 млн рублей. Кроме того, приходится вести долгие переговоры, что проблематично при разных языках.

Напомним, что 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук была искалечена и выброшена на обочину в Дубае. Ее нашли 19 марта 2025 года. Травмы были тяжелые: переломы позвоночника и конечностей. Ее искали с 9 марта после вечеринки в отеле, представившимися сотрудниками модельного агентства. Она перенесла четыре операции, но выжила. При этом дубайская полиция заявила, что травмы девушка получила якобы после падения со строительной площадки. Семья пытается опровергнуть эту версию и добиться справедливости.

Напомним, что раскрыты новые подробности загадочной истории покалеченной модели из Дубая.