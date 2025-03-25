Раскрыты новые подробности загадочной истории покалеченной модели из Дубая

Появились новые подробности загадочной истории украинской модели Марии Ковальчук, которую неделю назад нашли искалеченной у дороги в Дубае. Как пишет SHOT, местная полиция рассматривает еще одну версию, связанную с 20-летней девушкой. Она касается попытки самоубийства.

Несколько свидетелей утверждают, что видели Ковальчук перед пропажей неподалеку от закрытой стройки. Они описали ее поведение как неадекватное — девушка находилась в состоянии сильного стресса, плакала и проявляла истерические реакции.

После того как модель покинула вечеринку с двумя незнакомцами, ее местонахождение было неизвестным. Найти девушку не могли восемь дней.

Ковальчук обнаружили у дороги с множественными травмами, включая переломы рук, ног и позвоночника. Идентифицировать девушку по этой причине удалось не сразу. Установить личность получилось лишь благодаря татуировкам. Сейчас девушка находится в реанимации в состоянии комы.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о пугающих дубайских вечеринках Porto Potty. По одной из версий, искалеченная модель могла быть участницей такого мероприятия.