«Дети боятся ходить на учебу, старики — в магазин»: кровожадный пес атакует беззащитных жителей Ленобласти

В городе Подпорожье Ленинградской области бродячий пес набросился на мужчину и нанес ему серьезные травмы, из-за чего пострадавший оказался в больнице. Как оказалось, это уже не первый случай агрессии у данной собаки.

Андрей Ф. заметил, что бездомное животное не выпускало из магазина на улице Свирская женщину, и решил вмешаться в ситуацию. В этот момент пес атаковал его и едва не откусил палец, пострадавший отделался переломом со смещением и попал в больницу.

«На одной руке сделана операция, по второй врач пока не решил, но тоже есть вероятность хирургического вмешательства. Пока все «стандартно»: температура, антибиотики, прививки. Родные наблюдают за этой бродячей собакой, чтобы определить, есть ли у нее бешенство», — поделился мужчина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Социальные сети ]

Семья Андрея обратилась в местную администрацию с просьбой каким-либо образом обезопасить местных жителей от агрессивного животного. Однако выяснилось, что у властей нет договора с догхантерами из соседнего Коммунара, а местная организация столкнулась с уголовными делами. Следующий же отлов запланирован уже на 2024 год.

«Наша жалоба на этого пса оказалась уже четвертой, но проблема не решилась. Дети из школы № 3 боятся ходить на учебу, старики — в магазин на Свирской», — отметил пострадавший.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак держит в страхе целый ЖК в Люберцах.