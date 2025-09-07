Дети бойцов СВО и многодетные семьи Химок посетили удивительное цирковое шоу в Москве

Активисты из Химок организовали уникальную поездку для детей участников специальной военной операции и многодетных семей в Москву. Более 200 человек стали зрителями захватывающего циркового шоу под названием «Сны Пушкина». Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Это событие подарило детям и их родителям незабываемые впечатления. На сцене вышли лучшие артисты цирка: жонглеры, танцоры и гимнасты, которые удивили публику своими навыками. Уникальность этого представления заключалась в сочетании трюков с современными мультимедийными технологиями и живой музыкой.

Шоу построено на сюжете сказок Александра Пушкина и отражает интересные моменты из его жизни. Декорации, которые менялись на сцене, переносили зрителей в разнообразные миры: от уютного кабинета Пушкина до сказочного Лукоморья и волшебных подводных дворцов. Темы из знаменитых сказок, таких как «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и «О рыбаке и рыбке», вызывали ностальгию и восхищение у зрителей.

Поездка стала возможной благодаря совместным усилиям Министерства культуры России, фонда «Защитники Отечества» и благотворительного центра «МногоМама», который помогает многодетным семьям. Это мероприятие не только развлекло детей, но и стало знаком внимания и поддержки для семей, переживающих сложные времена.

