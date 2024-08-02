Песков: дети Дульцевых узнали о своем русском происхождении уже в самолете

Они ничего не подозревали о своем происхождении. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, им рассказали об этом уже после того, как самолет вылетел из аэропорта Анкары.

Также Песков отметил, что мальчик и девочка не говорили на русском языке. Поэтому Владимир Путин при первой встрече во Внуково-2 пожелал им доброго вечера по-испански. В социальных сетях опубликовано видео, где семья лично здоровается с российским лидером.

К слову, дети чуть не лишились родителей, пока находились за границей. Они редко встречались, поскольку Артема и Анну Дульцевых заключили под стражу. Мальчика и девочку пришлось отправить в приемную семью.

Ранее Кара-Мурза прокомментировал свое освобождение после обмена заключенными. Политик отметил, что ему до сих пор кажется, будто он спит в одной из камер в Омске.