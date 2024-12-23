Дети и взрослые из Подмосковья поучаствовали в фестивале-конкурсе «Браво, артист»

Более 250 детей и взрослых исполнителей из Москвы, Московской области и других регионов страны стали участниками Международного мультижанрового фестиваля-конкурса «Браво, артист». Подробности о ярком событии сообщила «Русская медиагруппа».

Русские традиции и наследие популяризируются и продвигаются фестивалем «Браво, артист», ставшего брендом продюсера и общественника Дмитрия Писарева. Каждый год мероприятие собирает множество участников: не стал исключением и 2024-й. Здесь выступили более 250 человек, включая юных певцов. Исполнители приезжали на конкурс в Москву из Карелии, Петрозаводска, Чукотки, Брянска, Тулы, Твери, Брянска, а также ряда подмосковных округов, таких как Серпухов, Фрязино, Мытищи, Одинцово, Красногорск, Зеленоград, Балашиха, Апрелевка.

Примечательно, что в конкурсе смогли поучаствовать дети участников СВО, юные артисты с ограниченными возможностями здоровья и те молодые ребята, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Возможность выступить появилась благодаря организаторам и партнерам. Например, генпартнеру — Фонду поддержки социально-культурных инициатив и содействия развитию бизнеса «Русское наследие», а также видеоблогеру Wylsacom Петухову Валентину и бизнесмену Кондратьеву Сергею.

На мероприятии много времени было уделено патриотическим мотивам, для которых выделили отдельную номинацию. Посвящали песню героям ВОВ, победе, памяти, тем, кто прямо сейчас исполняют боевой долг на спецоперации. Было и множество авторских произведений детей, которые получили возможность проявить свои таланты во всей красе.

Итоги конкурса подвели в Москве. Вручали кубки, медали и дипломы, а также новогодние угощения и полезные подарочные сертификаты. Финалом стало поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также исполнение песни «Новогодние игрушки» президентом фестиваля Дмитрием Писаревым. Помогали ему все члены жюри, которым было непросто проводить отбор среди более сотни интересных номеров.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей III профессионального радиоконкурса «Частота».