В Москве наградили победителей III профессионального радиоконкурса «Частота»

«Русская Медиагруппа» 12 декабря наградила победителей третьего профессионального радиоконкурса «Частота» в Москве. Среди участников — 113 работ со всей России и таких стран как Казахстан, Кипр и Кыргызстан.

Торжественную обстановку в честь награждения создали в футбольном зале VVIP на территории «ВТБ Арены» в Москве. Здесь собралось около сотни гостей — представителей радиостанций, ведущих и других амбициозных участников. Мероприятие отвели звездные ведущие Алла Довлатова и Иван Соловьев, благодаря которым удалось воплотить по-настоящему волнительную и интересную программу.

«Мы рады, что конкурс «Частота», проводимый в третий раз, поддерживается вами, а нам он помогает улучшать себя и развиваться дальше. Низкий поклон и спасибо вам за это. Сегодня у нас знаменательное событие, во время которого мы будем вручать призы, радоваться друг другу, хвалить и говорить приятные слова», – сказала на открытии церемонии гендиректор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Победителей объявили сразу в нескольких ярких номинациях: «Ведущий эфира», «Аудиоролик собственного производства», «Информационная рубрика/Новости», «Эфирный спецпроект», «Сделано со вкусом», «Внеэфирный спецпроект/Продвижение станции», а также цикла семейных проектов «Русского Радио».

Кроме того, в текущем конкурсе впервые вручали «Специальный приз» за уверенную и грамотную работу с проектами «Русской Медиагруппы». Награду взяло «Омское радио». Омичи в целом на мероприятии стали абсолютными рекордсменами: за их плечами десять призов за последние три года проведения церемонии.

После яркого награждения участники перешли в другой зал «ВТБ Арены», где смогли насладиться яркой XXIX Церемонией вручения Премии «Золотой Граммофон».