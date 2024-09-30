Дети из кузбасского поселка остались без школьных занятий из-за сломанных мостов

В кузбасском поселке Нижний Сокол сломались два моста, что стало помехой для местных жителей, а особенно — школьников. Они не могут посещать учебное заведение, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Сельчане в Таштагольском районе пожаловалась на разрушенные мосты. Деревянные переправы были единственными через реку, отделяющую село от цивилизации. По словам жителей, уровень воды поднялся, а мосты стали крайне ненадежными: по ним не рискуют перебираться родители и дети. Временно школьники также там не ходят, пропуская занятия в учреждении, расположенного вне поселения.

Жалобу опубликовали в соцсетях и СМИ в надежде, что региональные власти помогут в решении проблемы с мостами.

Ранее сообщалось, что стрелявший в сторону школы житель Красноярска попал под уголовное дело.