Дети из ЛНР стали гостями подмосковного стенда на выставке «Россия»

Двадцать воспитанников Центра социальной адаптации детей-инвалидов «Возрождение» из Луганской Народной Республики побывали на экскурсии по подмосковному стенду на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

В ходе экскурсии дети побывали за тремя дверями видеокапсулы, стали участниками познавательной викторины с призами и интерактивной игры, основанной на принципах работы ЦУР и «Добродела».

«Мы увидели интересную интерактивную игру — дети могли почувствовать себя губернатором, попытаться решать вопросы, с которыми обращаются жители. А еще нас поразило то, что тут можно открыть дверь в Подмосковье и очутиться в какой-то иной реальности. <…> Детей просто переполняют эмоции», — рассказала воспитатель республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов Ирина Сычева.

В рамках поездки дети также посетили Красную площадь, парк «Зарядье» зоопарк, «Москвариум» и музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации. Также в планах экскурсия в музей «Новый Иерусалим» в Истре.

Инициатором поездки детей из ЛНР в столичный регион стала команда проекта «Синергия добра» совместно с правительством Московской области. «Синергия добра» — это объединение художников, которые рисуют вместе с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Проект сотрудничает с акцией «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.