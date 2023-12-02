Дети из малоимущих и многодетных семей еще могут подать заявку на участие в акции «Елка желаний»

В преддверии новогодних праздников, в магазинах торговых сетях «Перекресток» пройдет ежегодная Всероссийская акция «Елка желаний», в рамках которой более тысячи двухсот детей из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В супермаркетах торговой сети «Перекресток» установлены елки с открытками, на которых записаны новогодние желания детей. Для участия в акции, достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке, купить указанный там подарок и передать его сотрудникам супермаркета на кассе.

«Всего за все время существования проекта было исполнено более 106 тысяч желаний детей, а общая сумма подарков составила 1,3 млрд рублей», — отметил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Узнать всю подробную информацию и оставить заявку можно на официальном сайте акции.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу о себе.