Дети из Подмосковья могут выиграть призы в творческом конкурсе от Системы-112

Целью конкурса, организованного региональной Системой-112 при поддержке областного правительства, является повышение узнаваемости единого номера спасения среди детей, а также ознакомление несовершеннолетних с работой экстренных оперативных служб.

Конкурс проводится уже пятый год подряд. Участвовать в нем могут дети от пяти до восемнадцати лет. Заявки принимаются до 20 августа, их вместе с работами нужно направить на почту konkurs112@mail.ru. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с победителями Всероссийской школьной олимпиады.

*Возрастное ограничение 5+