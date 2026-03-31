Дети из Подмосковья смогут принять участие в конкурсе Минобороны РФ «Профессия — Родину защищать»

Юные жители Подмосковья смогут принять участие во II Всероссийском детском конкурсе Минобороны РФ «Профессия — Родину защищать». Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе (ЦДРА) при поддержке Главного военно‑политического управления Вооруженных Сил РФ продолжает прием заявок.

Мероприятие направлено на развитие личности детей и подростков, воспитание в них патриотизма, гражданственности и духовности через искусство. Оно посвящено темам «Единство народов России», «Мы помним! Мы гордимся!» и «Защита Родины». Участникам предлагаются номинации «Вокальное мастерство», «Изобразительное искусство» и «Декоративно‑прикладное творчество».

Победители конкурса получат дипломы, кубки, подарки и специальные призы. Начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко подчеркнул значимость конкурса для военно‑патриотического и духовно‑нравственного воспитания будущих защитников Отечества. По его словам, конкурс поможет развить в детях интеллектуальные и творческие способности.

Узнать условия конкурса можно на официальном сайте Центрального Дома Российской Армии.

