В подмосковном Красногорске близится завершение строительства проблемного жилого дома

В красногорском жилищном комплексе «Опалиха» через два месяца состоится сдача первого корпуса. В настоящий момент готовность объекта оценивается специалистами в 80 процентов от общего объема работ.

Строительство ЖК началось еще девять лет назад. Но оно было приостановлено из-за финансовых проблем генерального подрядчика. Чтобы решить вопрос, областное правительство договорилось о завершении работ на проблемном доме с Группой компаний «Гранель». Застройщик успешно выполняет взятые обязательства — возведение дома на 354 квартиры близится к финишу., информирует Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове более 15 000 атлетов примут участие в международных соревнованиях.