Дети из Подольска, чьи родители участвуют в СВО, отправились на отдых в «Литвиново»

Группа из девяти детей из Подольска, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО), отправилась на двухнедельный отдых в специализированный лагерь «Литвиново», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это уже не первый заезд — лагерь с 2022 года работает исключительно с детьми военнослужащих, предлагая им особые условия и программу.

«Литвиново» отличается от обычных детских лагерей. Здесь работают специально подготовленные вожатые, прошедшие психологическую подготовку для работы с детьми, переживающими трудности из-за службы родителей. Программа сочетает традиционные лагерные активности с элементами арт-терапии и психологической разгрузки.

Девочка, отдыхавшая здесь в прошлом году, с восторгом вспоминает, как она и другие воспитанники плели из бисера, делали поделки из веревочек и купались в бассейне.

Путевки в лагерь, включая проезд и сопровождение, предоставляются детям российских героев бесплатно. Организаторы подчеркивают, что для многих — это не просто отдых, а возможность ненадолго отвлечься от тревожных мыслей и пообщаться с ровесниками.

Ранее сообщалось, что масштабный флешмоб «Радость движения» прошел в подольском парке Талалихина.