Военно-патриотический флешмоб объединил поколения в Подольске

В парке им. В. Талалихина прошел масштабный флешмоб «Радость движения», посвященный 95-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уникальность мероприятия заключается в его межпоколенческом формате — вместе танцевали участники программы «Активное долголетие», молодежь и дети Подольска.

Инструктор по спорту Владимир Васильев рассказал, что программа флешмоба была специально составлена на основе патриотических номеров, чтобы подчеркнуть значимость Дня десантника.

«Учитывая День десантника, в композиции было несколько патриотических номеров, которые, как вы видите, объединяют всех горожан», — уточнил он.

Организаторы мероприятия также сделали акцент на синтезе культурных традиций — народные мотивы переплетались с современной хореографией, а военно-патриотические композиции сменялись жизнерадостными флешмобными хитами.

Ранее сообщалось, что молодежь из Подольска вошла в состав делегации Подмосковья на «Тавриде.Арт».