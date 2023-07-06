Дети из тринадцати округов Подмосковья отдыхают в оздоровительном лагере «Лесная поляна»

Дети из 13 городских округов Подмосковья сейчас находятся на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна», сообщили в областном Минсоцразвития.

«Каждый день их ждут тематические мероприятия, состязания, творческие конкурсы, задания на сплоченность и много различных активностей», — говорится в сообщении ведомства.

В лагере для детей проводятся различные активности. Например, они получают индивидуальные и групповые маршрутные листы с заданиями. Для них также проводятся и другие интеллектуальные, творческие и спортивные задания, дискотеки и много другое. Отметим, что сейчас в лагере идет первая смена, она завершится в середине июля.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.