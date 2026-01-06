Дети под угрозой: «безобидные» игры на телефоне превратились в инструмент слежки

Эксперты Роскачества проверили более 20 популярных новогодних приложений и выявили риски для безопасности пользователей. Проверенные программы, такие как интерактивные поздравления, фоторамки и тематические обои, зачастую запрашивают чрезмерный доступ к функциям смартфона, сообщает konkurent .

В их числе — разрешение на использование камеры, микрофона, файлов устройства и автозапуск при включении телефона. Большинство приложений работают в фоновом режиме и требуют постоянного подключения к интернету.

Анализ показал, что данные с устройств пользователей, включая технические параметры гаджетов и время сессий, могут передаваться на серверы разработчиков в незашифрованном виде. Это создает риск перехвата информации, особенно при использовании публичных сетей Wi-Fi. При этом прямое извлечение паролей или банковских реквизитов зафиксировано не было.

Специалисты отмечают, что подобные сезонные приложения часто остаются вне внимания систем мониторинга безопасности и могут передавать данные напрямую, минуя стандартные рекламные инструменты. Особую опасность они представляют при установке на детские устройства. Роскачество рекомендует удалять новогодние приложения сразу после окончания праздничного периода и напоминает о важности соблюдения цифровой гигиены.

