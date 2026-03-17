Дети с ожирением обогнали голодающих: эксперты бьют тревогу и дают советы родителям

Впервые в истории планеты детей с избыточным весом стало больше, чем тех, кто страдает от недоедания. Цифры почти сравнялись: 9,4% против 9,2%, но тенденция очевидна — ожирение стремительно молодеет. Эксперты, как передае KP.RU , обсудили проблему на форуме «Здоровое общество», организованном Росконгрессом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, академик РАН Дмитрий Никитюк и другие специалисты рассказали, что сегодня стоит за понятием «здоровый рацион» и как помочь ребенку не набрать лишний вес.

Представления о правильном питании меняются так же быстро, как и мир вокруг. То, что вчера считалось эталоном, сегодня может быть подвергнуто критике. Глава Роспотребнадзора Анна Попова привела любопытный пример из истории: рацион императорского флота Российской империи предусматривал для военных от 5500 до 7000 килокалорий в день. Современному человеку с его сидячим образом жизни такое количество энергии противопоказано. Сегодня рекомендуемая калорийность для взрослого колеблется в пределах 1800–2500 ккал в сутки.

Но простого подсчета калорий уже недостаточно. Современная парадигма питания, по словам Поповой, требует целостной оценки рациона. Она интегрирует данные геронтологов, экспертов спортивного питания и знания о биологически активных добавках, способных компенсировать возможные дефициты.

Олег Кобяков из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН напомнил о четырех научно обоснованных принципах здорового питания. Первый — достаточная питательность без избытка. Второй — сбалансированность по энергетической ценности. Третий — разнообразие продуктов внутри пищевых групп и между ними. И четвертый, не менее важный, — умеренность в потреблении того, что может представлять риск для здоровья.

Академик РАН Дмитрий Никитюк, директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, уверен: законы здорового питания сформулированы самой природой, и их всего два, но они железобетонные. Первый закон — энерготраты организма должны компенсироваться калориями из пищи. Если энергии поступает больше, чем тратится, масса тела неизбежно растет, а за ней приходят сердечно-сосудистые, метаболические и эндокринные заболевания. Если меньше — развивается дефицит массы, который тоже ничего хорошего не сулит.

Второй закон — с пищей организм должен получать полный комплекс питательных веществ. Это примерно 170–190 различных микронутриентов, витаминов, флавоноидов, антиоксидантов ежесуточно. Только при таком условии можно говорить о полноценном удовлетворении потребностей организма.

Нормы потребления расписаны в рекомендациях для разных групп населения. Это не просто памятка для врачей, но и руководство для самих пациентов. При желании можно составить индивидуальный рацион, подогнав его под физическую активность, индекс массы тела и другие параметры.

Особую тревогу экспертов вызывает детское ожирение. За последние 20 лет число детей с лишним весом в мире выросло в 2–3 раза. Сейчас в среднем по Европейскому региону четверть детей имеют лишний вес, а 10 процентов уже страдают ожирением. В России эти цифры пока ниже — около 2 процентов детей с ожирением по данным 2024 года. Но тенденция тревожная.

Ольга Безлепкина, заместитель директора НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, винит во всем легкодоступность вредных продуктов. Сладкие напитки, соленые закуски, фастфуд, ультрапереработанные продукты — все это есть в свободном доступе, включая школьные буфеты. Многие родители не обращают внимания на лишний вес ребенка и не стремятся менять привычки питания в семье.

Между тем клинические рекомендации для детей с лишним весом существуют, и они довольно просты. Главный принцип — не бросаться в крайности и не ограничивать ребенку калории резко. Нужен нормокалорийный рацион по возрасту с достаточным количеством белков, углеводов, витаминов и минимумом жиров, причем составленный с учетом вкусовых предпочтений ребенка.

Конкретные советы эндокринологов выглядят так. Сладкие напитки — под запрет. Газировка, соки, компоты, морсы допускаются не чаще раза в неделю и не более одной порции. То же касается сладких молочных продуктов — питьевых йогуртов и глазированных сырков. Пить лучше воду или несладкий чай.

Сладкие фрукты — бананы, виноград, груши — ограничиваются до 100 граммов в день. Питание должно быть минимум четырехразовым, с обязательным завтраком. Размер порций нужно контролировать. Если ребенок хочет добавки, вторую порцию можно дать только через 20 минут после первой.

Овощи в рационе обязательны: для младших детей — 300 граммов в день, для подростков — 400. Картофель не должен быть единственным овощем. Нужны пищевые волокна, цельнозерновые продукты.

И важный психологический момент: детей нужно учить есть медленно и без гаджетов. Телефоны, планшеты, телевизоры за едой отключаются. Еда — процесс, требующий внимания, а не фонового развлечения.

Эксперты сходятся в одном: проблема детского ожирения решается не запретами, а формированием культуры питания. И начинать этот процесс нужно за столом, в семье, без криков и насилия, но с твердым пониманием: здоровье ребенка стоит того, чтобы убрать со стола сладкий йогурт и заменить его яблоком.

Ранее сообщалось, что священник рассказал, как пережить середину Великого поста и не сорваться на недопустимую еду.