Сорваться и не отчаяться: священник рассказал, как пережить середину Великого поста

Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля. К середине этого пути многие постящиеся сталкиваются с неожиданными трудностями: первоначальный энтузиазм угасает, на смену приходят усталость, раздражительность и желание все бросить. Священник Николай Бабкин в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, почему срывы в пост — это не катастрофа, как отличить духовное упражнение от расстройства пищевого поведения и зачем вообще нужны ограничения.

Середина Великого поста — время проверки на прочность. Человек, который неделю назад с воодушевлением отказывался от скоромной пищи, вдруг ловит себя на мысли, что мечтает о котлете. Кто-то срывается, кто-то впадает в уныние, а кто-то начинает требовать от себя невозможного.

По словам отца Николая Бабкина, чаще всего причина срывов кроется в завышенных ожиданиях. Человек хочет стать идеальным здесь и сейчас, не учитывая ни своих физических сил, ни особенностей организма. Когда достичь планки не получается, наступает разочарование.

Особого внимания заслуживают случаи, связанные с расстройствами пищевого поведения. Если человек весь день голодает, а к вечеру неконтролируемо набрасывается на еду, это повод обратиться к врачам, психологам или нутрициологам. Пост не должен становиться травмой для тела.

Но если срыв произошел по обычной человеческой слабости, отчаиваться не стоит. В ветхозаветные времена нарушение обета могло заставить человека начинать пост заново, причем постились тогда годами. В христианстве действует иной принцип. Пост — это духовное упражнение, а ошибка в упражнениях — лишь опыт, который помогает узнать себя лучше. О случившемся срыве можно рассказать священнику на исповеди.

Многие сомневаются: стоит ли начинать поститься, если первые недели пропущены? Ответ однозначный: начинать можно в любой момент. Даже если человек присоединяется к посту только в Страстную седмицу, это лучше, чем ничего. Любой священник с радостью воспримет такое стремление.

Однако, приступая к посту, важно реально оценивать свои силы. Строгий устав, расписанный в календарях, создавался для палестинских монахов, а не для мирян, работающих в офисе или проводящих часы в метро. Студентам, людям с физическими нагрузками, тем, кто много времени проводит на ногах, необходимо следить за калорийностью рациона. Постное меню должно быть разнообразным и обеспечивать организм белками и витаминами. Иначе упадок сил приведет к раздражительности, а раздражительность — к срывам. К тому же уставший и злой человек вряд ли сможет уделить достаточно внимания близким, что противоречит самому смыслу поста.

Главное, что нужно понять: пост не сводится к ограничениям в еде. Это время воздержания от всего, что отвлекает от главного — от развлечений, от пустых занятий, от бесконечного скроллинга соцсетей. В Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, есть важные строки о том, что истинный пост неотделим от милосердия. Бесполезно отказываться от пищи, если человек остается жестоким, несправедливым, равнодушным к нуждам других. Святые отцы, включая Иоанна Златоуста, подчеркивали: пост установлен не для формального воздержания, а для того, чтобы человек становился готовым к милосердию.

Великий пост — это время внутренней перезагрузки. Вредные привычки, истощающие силы и убивающие время, можно заменить на что-то действительно полезное. Но не стоит слепо подражать другим или пытаться стать идеальным. У каждого свой путь.

Преподобный авва Дорофей, подвижник VI века, предупреждал: тот, кто постится с мыслью, что совершает великую добродетель, начинает осуждать других и разрушает свой духовный дом. Гордость от поста хуже, чем сам пост.

Что же делать в дни Великого поста, чтобы провести их с пользой? Эксперты советуют не зацикливаться на кулинарных хлопотах, а обратить внимание на духовную пищу. Стоит перечитать Евангелие, обратиться к Ветхому Завету. На Страстной седмице имеет смысл познакомиться с книгой Иова — история этого праведника учит переносить страдания и помогает подготовиться к Пасхе.

Важно бывать в храме, причем не только по выходным. Особые богослужения — Литургии Преждеосвященных Даров, которые проходят по средам и пятницам, помогают проникнуться духом Великого поста и ожидания главного христианского праздника. Ну и конечно, пост невозможен без исповеди, причастия и молитвы. Дважды в день стоит читать покаянную молитву Ефрема Сирина, слова которой известны многим даже невоцерковленным людям: «Господи и Владыка жизни моея, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...»

Великий пост заканчивается Пасхой — праздником радости и надежды. И дойти до этой радости, даже спотыкаясь и падая, можно, если помнить: пост — это не марафон за идеалом, а путь к себе настоящему.

Ранее сообщалось, что можно ли православным праздновать католическую Пасху 5 апреля.