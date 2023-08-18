«Дети сейчас пошли не такие»: выяснилось, почему родители боятся 1 сентября

Для любого родителя собирать детей в школу — это не праздник, а стресс, рассказала общественный деятель и многодетная мама Карина Ерчкова.

По ее словам, первое сентября — это большие расходы, и копить на форму, учебники, тетради, обувь и прочие покупки нужно начинать уже с лета.

«Когда говорят, что родители собирают детей на первое сентября, как на праздник, то знайте — к сожалению, это не так. Я сама мама, и собрать моих троих детей, которые уже ходят в школу, это недешевое удовольствие. О потраченных нервах и говорить нечего. Дети сейчас пошли не такие, какими были мы раньше, сейчас другие стандарты», — призналась Ерчкова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что дети сейчас требуют все самое лучшее и дорогое, чтобы не быть хуже других. Родителям же приходится этим манипуляциям поддаваться, потому что они хотят, чтобы дети были спокойными и довольными.

«Если говорить о том, как превратить этот день хоть немножко в праздник, то я предлагаю уже не первый раз: пора вводить стандарты школьной формы. Это должны быть вещи от определенных производителей и без завышенных цен, которые будут контролироваться законодательно», — считает общественница.

Сейчас, по ее словам, вся школьная форма продается по разным и завышенным ценам.

«Нет стандарта, а он должен быть, тогда расходы у родителей будет меньше и, возможно, они станут хоть немного спокойнее», — считает Ерчкова.

Ранее мы сообщали, что линейки в честь первого сентября предложили отменить в некоторых регионах России.