Дети-сироты из Химок получили сертификаты на покупку квартир

В Химках состоялась церемония вручения жилищных сертификатов и ключей от квартир пяти детям-сиротам. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.

С этим важным событием в жизни ребят поздравили глава округа Дмитрий Волошин, сотрудники прокуратуры и муниципальные депутаты.

Некоторые дети, оставшиеся без попечения родителей, выросли в Химках, другие выбрали его среди городов Московской области.

Программу помощи детям-сиротам в покупке собственного жилья запустили в Подмосковье девять лет назад.

За эти года жилье приобрести более 90 нуждающихся жителей региона. Более 600 семей смогли улучшить жилищные условия благодаря государственным программам.

Ранее сообщалось о том, что в Химках задержали женщину, которая подожгла мусорные контейнеры и автомобили.