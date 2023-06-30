Дети-сироты из Подмосковья теперь смогут воспользоваться услугой бесплатного проезда по социальной карте

Свыше 17 тысяч детей-сирот из Подмосковья теперь смогут оформить социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте, сообщили в областном Минсоцразвития.

«Раньше приемные семьи собирали выписки и справки для получения компенсации за проезд, а теперь дети смогут удобно ездить по социальной карте и никаких чеков собирать не нужно», — объяснила глава ведомства Людмила Болатаева.

Министр уточнила, что карту можно будет получить в проактивном режиме без подачи заявления. Ее можно будет забрать в начале сентябре в МФЦ по месту жительства.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.