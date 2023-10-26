Дети-сироты в Подмосковье будут получать жилищные сертификаты с 18 лет

Дети-сироты в Московской области смогут получить жилищный сертификат с момента совершеннолетия — 18 лет. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«С 1 января 2024 года федеральным законодательством жилищный сертификат введен для детей-сирот старше 23 лет, но мы дополнительно защитили права наших детей-сирот. В регионе сегодня принят новый закон, в соответствии с которым продлен срок действия жилищного сертификата с 18 лет», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что у сертификатов есть преимущества, потому что в этом случае квартиру оформляют сразу в собственность ребенка. Кроме того, он может выбрать жилье в любом городском округе Московской области. Для их защиты от мошенников деньги будут перечислять сразу на счета продавцов квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.