Дети судьи из Татарстана оказались гражданами США

По данным Mash, Ризван и Эльвира Юсуповы скрыли тот факт, что ездили рожать в Америку. Они рассказывали всем, что это были домашние роды в Казани, а дети как рожденные в США получили право на американское гражданство.

Старшая дочь Юсуповых Наиля живет в Нидерландах, а на Эльвиру и 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело о сокрытии информации о гражданстве другой страны. Ризвана, вероятно, ждет отставка.

Ранее сообщалось, что экскурсовод парка «Патриот» подал иск к бывшему замминистра обороны Павлу Попову.