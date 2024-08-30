Дети судьи из Татарстана оказались гражданами США
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Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют американское гражданство. Теперь судья может лишиться своей должности, передает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, Ризван и Эльвира Юсуповы скрыли тот факт, что ездили рожать в Америку. Они рассказывали всем, что это были домашние роды в Казани, а дети как рожденные в США получили право на американское гражданство.
Старшая дочь Юсуповых Наиля живет в Нидерландах, а на Эльвиру и 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело о сокрытии информации о гражданстве другой страны. Ризвана, вероятно, ждет отставка.
Ранее сообщалось, что экскурсовод парка «Патриот» подал иск к бывшему замминистра обороны Павлу Попову.