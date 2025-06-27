Дети участников СВО получили новую льготу

Согласно решению районной думы, дети военнослужащих в ХМАО теперь могут бесплатно пользоваться муниципальными автобусами на межпоселенческих маршрутах. С 1 апреля перечень льготных маршрутов пополнился автобусным маршрутом № 3 Лянтор — Лямина — Сытомин.

Параллельно в регионе продолжается программа финансовой поддержки контрактников. До 31 июля 2025 года жители Югры, заключившие контракт на военную службу, могут получить единовременную выплату в размере 3,2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональных (3,2 млн), федеральных (400 тыс.) и местных (150 тыс.) выплат.

Ежемесячный доход контрактника в Сургутском районе начинается от 210 тысяч рублей. Таким образом, за год службы военнослужащий может получить более 5,8 млн рублей — это самый высокий показатель в России.

Ранее сообщалось, что российский президент продлил отсрочку для старообрядцев до 2030 года.