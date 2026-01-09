Дети встали на защиту матери: наследники Джоли превратили дом в круглосуточный медпост

Состояние здоровья актрисы Анджелины Джоли ухудшилось на фоне длительных судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Источники сообщают, что стресс от конфликта серьезно отразился на ее самочувствии, передает miranews .

Шестеро детей пары организовали круглосуточный уход за матерью, поочередно дежуря у ее постели. В дежурстве участвуют взрослые и несовершеннолетние дети: Мэддокс (24 года), Пакс (22 года), Захара (20 лет), Шайло (19 лет) и близнецы Нокс и Вивьен (по 17 лет).

Судебный спор между Джоли и Питтом продолжается, несмотря на оформленный в прошлом году развод. Основным предметом конфликта остается совместная винодельня Шато Мираваль. Питт обвиняет бывшую супругу в продаже ее доли без его согласия и требует компенсацию в размере 35 млн долларов.

