Дети забрались в заброшенный дом и нашли обезглавленный труп женщины

В южноафриканском городе Блумфонтейне двое детей во время игры в заброшенном доме обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на SABC News.

По информации полиции, труп находился в стадии активного разложения и состоял только из торса и ног — верхняя часть тела, включая голову и руки, отсутствовали. Представитель полиции Махломола Карели заявил, что на жертве были разноцветные леггинсы и один кроссовок на левой ноге.

Правоохранительные органы начали масштабную операцию по откачке воды из здания и поиску недостающих частей тела.

Психологи работают с детьми, ставшими невольными свидетелями жуткой находки. Специалисты помогают им справиться с психологической травмой.

