Дети завидуют: в Подмосковье символ китайской удачи захрустел весенними сосульками

То, что детям категорически запрещено, для краснокнижного такина из Волоколамска — любимое лакомство. Киперы Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка подглядели, как молодой самец по кличке Москвич с аппетитом уплетает сосульки и наледь с крыши соседнего вольера. Видимо, суровый любитель зимы никак не хочет расставаться с холодами, пишет REGIONS .

Сычуаньский такин Москвич первый год зимует в Подмосковье. Минувшим летом столичного жениха привезли в пару к местной самке Дусе, которая до этого жила с родителями. Новый год молодая пара уже встречала в общем вольере. Правда, отношения у молодоженов пока не особо складываются: периодически они устраивают дружеские спарринги на рогах, в которых неизменно побеждает Дуся. Но это не мешает паре вместе проводить время и радоваться весеннему солнцу.

Москвич оказался большим любителем покрасоваться. Складывается впечатление, что он специально позирует для рилсов, чтобы показать свою жизнь во всей красе подписчикам уникального зоопитомника. Очередной съемочный день он посвятил поеданию сосулек.

Как пояснили киперы, в таком рационе нет ничего удивительного. Сычуаньские такины приспособлены к жизни в суровых условиях горной местности. Густой подшерсток, морда с большими пазухами (в них вдыхаемый воздух согревается, прежде чем попасть в легкие), а также жирная кожа, выделяющая маслянистое вещество с горьким вкусом, — все это помогает животным не замерзать в Гималаях. Москвич однозначно будет скучать по вкусному снегу и высоким сугробам.

Кстати, в Китае, откуда родом эти животные, встреча с такином считается добрым знаком. Местные жители верят, что это к удаче, и все из-за шерсти, которая на ярком солнце отливает золотом. Волоколамские такины уже заискрились в первых весенних лучах — они начали смену зимнего серого наряда на летний. А значит, настоящая весна в Подмосковье официально наступила.

Ранее сообщалось, что период брачных танцев у редких белоспинных дятлов начался в Подмосковье.